تعرّف على القاضي الذي يحاكم سلمان العودة

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، عن بدء محاكمة الداعية السعودي المثير للجدل سلمان العودة، الأمين المساعد لـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي شكلته قطر برئاسة يوسف القرضاوي لدعم قضايا وأجندات الإخوان المسلمين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية: إن العودة يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، وإن النيابة طلبت القتل تعزيرًا له على التهم الموجهة إليه.

ويشير اختيار المحكمة الجزائية المتخصصة إلى طبيعة التهم الموجهة للعودة، فهذه المحكمة هي هيئة قضائية “شرعية” تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، وخصوصًا المتعلقة بالتطرف الفكري مثل “التكفيريين”، والمتشددين من التنظيمات المختلفة.

ويرأس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي تحاكم العودة القاضي الشيخ محمد بن عثمان الزهراني، وهو قاضٍ مخضرم تدرج في السلك القضائي، وترأس لسنوات محكمة صبيا قبل توليه منصبه الحالي.

ويرى الزهراني في تصريحات إعلامية سابقة أن المملكة العربية السعودية عازمة على اجتثاث آفة الإرهاب بكافة أشكاله، ومحاربته بجميع الوسائل الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويله، مشيرًا إلى ضرورة تمثيل رسالة الإسلام كدين للتسامح والوسطية .

وفي حديث آخر يقول الزهراني: إن سبب حصول الأمير محمد بن سلمان على أغلبية أصوات أعضاء هيئة البيعة هو لحمة الأسرة المالكة وثقتهم في الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات توليه منصبه والثقة الكبيرة به.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وقطرية قد تداولت مزاعم أن القاضي الزهراني اعتقل العام الماضي، وهو ما ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.

ورجح قانونيون في أحاديث منفصلة لـ”إرم نيوز” استمرار محاكمة العودة لشهور عديدة، مشددين على أن التهم الموجهة له خطيرة، وإذا ما أدين فإنه سيواجه أحكامًا مغلظة رادعة.