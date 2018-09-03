السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات الأجانب

أكدت الحكومة السعودية يوم الإثنين أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، “إن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، أمر عار عن الصحة جملة وتفصيلًا” .

وشددت المالية السعودية على التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة.

وأضافت الوزارة أنها تدعم كل من يسهم في تنمية اقتصاد السعودية ضمن إطار رؤية 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أنه سبق لوزارة المالية في يناير/ كانون الثاني عام 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.