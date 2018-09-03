ما هي خيارات أرامكو لتمويل شراء حصة كبيرة في “سابك”؟

تعتزم أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، شراء حصة كبيرة في سابك عملاق صناعة البتروكيماويات في المملكة، قد تصل قيمتها إلى أكثر من 70 مليار دولار.

وأمام شركة أرامكو المملوكة للحكومة السعودية، خياران في تمويل الصفقة، أولهما الاقتراض من البنوك، وإصدار سندات دولية، لكن في هذه الحالة سيكون عليها اتخاذ القرار الصعب في كشف حساباتها المالية بشكل مفصل لأول مرة في تاريخها.

ووفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن خيار أرامكو الثاني هو اللجوء إلى شراء الصفقة وتمويلها بالاستدانة من سابك نفسها، عن طريق السحب من الأصول وأرباح المساهمين؛ ما يوفر عليها كشف حساباتها المالية.

وقال سريهارسا بابو مدير قسم أبحاث الكيماويات في بنك اتش اس بي سي: “نظريا يمكن لأرامكو تمويل الصفقة عن طريق الاستدانة من سابك”.

وأضاف: “بموجب ذلك يمكن أن تقوم أرامكو باستدانة 40 مليار دولار من أصول سابك وأرباحها، وهو خيار معقول نظرًا؛ لأن سابك لا ترزح تحت أي دين”.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته يوم الإثنين إلى أنه في حال قررت سابك اللجوء للخيار الأول؛ فإنها قد تقوم بإصدار أكبر قيمة سندات في التاريخ تتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته شركة فريزون للاتصالات الأمريكية بإصدارها سندات بقيمة 49 مليار دولار العام 2013؛ لشراء حصة في شركة فريزون ويرليس.

وأوضحت بأن شركة سابك حققت أرباحًا بلغت نحو 14 مليار دولار، قبل خصم الضريبة العام الماضي، ما يتيح لها تحمل دين بقيمة 35 مليار دولار؛ نظرًا لامتلاكها سيولة وأصولًا مالية مباشرة تزيد على 17 مليار دولار إلى جانب الإيرادات المحققة.

ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي على 70% من أسهم سابك المسجلة في البورصة المحلية، في حين يملك بقية الأسهم عدد من المساهمين السعوديين.

وقالت الوكالة إن شراء أرامكو لصحة الصندوق في سابك؛ سيتيح لها ضخ مليارات الدولارات في محفظة الصندوق، والتي كان يأمل بأن يحصل عليها من خلال قيام شركة أرامكو ببيع 5% من أسهمها في الأسواق الدولية.”

وأضافت:”في المقابل ستتيح الصفقة لشركة أرامكو بأن تعزز وتوسع عمليات التكرير والكيماويات في السوق؛ بهدف تنويع اعتمادها على صادرات النفط الخام.”

ووفقًا للتقرير فإن أرامكو لم تقرر حجم الحصة التي ستشتريها من سابك لكنها تقوم “بدراسة جميع الخيارات المتاحة” لإتمام الصفقة.

وتملك أرامكو أكثر من 265 مليار برميل من احتياط النفط المثبت، وما يزيد على 8 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ إنتاجها النفطي نحو 10 ملايين برميل يوميًا يتم تصدير أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا.