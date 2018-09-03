إعادة الهيكلة التنظيمية لوزارة التعليم بالسعودية.. تعرف على التفاصيل

أقر وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد العيسى، الهيكل التنظيمي للوزارة، والعمل به بدءًا من يوم الإثنين، مع مطلع العام الدراسي الجديد.

ويتضمن الهيكل، ضم وكالتي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة تحت مسمى “وكالة الأداء التعليمي”، تسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي التي تختص بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج.

وحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإنه من المقرر أيضًا تدشين وكالة الموارد البشرية، ووكالة الشؤون الإدارية المالية، ليصبح عدد الوكالات التي يتضمنها الهيكل التنظيمي 10 وكالات، تتبعها وكالتان مساعدتان و54 إدارة عامة.

كما شمل الهيكل التنظيمي إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم ونائب وزير التعليم، إضافة إلى استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، الذي ترتبط به عدة وكالات وإدارات.

كما كلف وزير التعليم عددًا من الأساتذة كوكلاء في الهيكل التنظيمي الجديد.

وعبر هاشتاغ (#إعادة_هيكلة_التعليم) في موقع التواصل “تويتر”، شدد ناشطون على ضرورة تغيير داخلي فعلي، حيث علقت “نورة” بالقول، إن “التغيير يكون بضخ دماء جديدة، وليس تغييرًا شكليًا فقط”.

وأضافت: “إذا تتغير القيادات القديمة، فأهلًا وسهلًا بها، وإذا نفس الأسماء فلن نتطور، التغيير تغيير الفكر وضخ دماء جديدة”.

بدورها، رأت “النوري” أن العيسى كان سببًا في تدهور التعليم، قائلة: “والله الحل إعفاء وزير التعليم بكبره، من يوم ما مسك المنصب والتعليم والتعاميم من جرف لدحديره، همه يطلع قرارات وتضييق على خلق الله ويقفل مدارس، كله عشان يوفر، والعاطلين في تكدس”.

#اعاده_هيكله_التعليم والله الحل اعفاء وزير التعليم بكبره،من يوم مامسك المنصب والتعليم والتعاميم من جرف لدحديره،همه يطلع قرارات وتضييق على خلق الله ويقفل مدارس ،كله عشان يوفر،والعاطلين في تكدس — alnory♥️ (@beeroo2212) September 3, 2018

وأيدتها “مشاعل” بالقول: “فعلًا أتمنى أن تتضمن إعادة الهيكلة عملية تدوير القيادات والدفع بالدماء الشابة داخل القيادات، للتجديد من أجل التطور، من غير المنطقي البقاء في المنصب الواحد أكثر من عشر سنوات، لابد أن تتاح الفرص للجميع”.

فيما بدا مغرد يدعى “الجهني” أكثر يأسًا، حيث قال: “التعليم والإسكان أفشل وزارتين”.