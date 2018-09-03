بالصور.. مشرفة تربوية بالسعودية تتعرض لمطاردة ومحاولة دهس متعمدة

تعرَّضت مشرفة تربوية ورضيعها في تعليم محايل في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، إلى محاولة دهس متعمَّدة خلال عودتها من زيارة إحدى المدارس.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، كشفت المشرفة التربوية وتدعى زينب، أنها كانت في زيارة ميدانية لإحدى مدارس محايل لمتابعة سير العمل في اليوم الأول للدراسة، وبعد انتهاء زيارتها أخذت ابنها البالغ من العمر عامين من الحضانة مستعينة بسيارة خاصة، وعند اقترابها من منزلها فوجئت بسيارة تصدم السيارة المقلة لها ولابنها.

وبيَّنت أنه عند خوفها من احتراق السيارة ترجلت حاملة ابنها بعد توقف السائق ليقوم الجاني بمطاردتهما ومحاولة دهسهما فلجأت للاحتماء بين سيارتين متهالكتين في المكان، فما كان منه إلا أن اصطدم بالسيارتين ودار حولهما ولاحقهما.

ووفق ما قال الزوج، إنه وأثناء ملاحقة السيارة لزوجته وابنه، تجاوزت الشارع إلى الاتجاه المعاكس واستنجدت بالمتواجدين في المكان الذين هرعوا لمساعدتها في الوقت الذي تمكن فيه الجاني من الهروب.

بدوره، قال قائد مركبة المشرفة، إنه فوجئ بسيارة من طراز “فورد” تطارده وتصطدم به من الخلف قبل أن يعكس الجاني خط السير ويصطدم به من الأمام، مبينًا أنه تعرض للصدم أكثر من 10 مرات.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني بعد تتبعه من خلال كاميرات المراقبة.