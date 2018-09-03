فسخ نكاح سعودية بعد شهادة ابنها ضد والده

قضت المحكمة العامة في محافظة قلوة في المملكة العربية السعودية بفسخ عقد نكاح إحدى المواطنات، وإلزام طليقها بدفع مؤخر الصداق وقدره 50 ألف ريال (13,333 دولار)؛ بعد أن تعدى عليها، وقذفها بشرفها وحاول دهسها بسيارته.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن الحكم استند لشهادة الابن الذي كان حاضرًا للجلسة، بعدما أكد صحة أقوال والدته، وتعرضها للإهانة والضرب والطرد من المنزل.

يذكر أن المدعية كانت قد تزوجت ثم طلقها زوجها، وبعد سنة ونصف السنة من الطلاق أعادها زوجها بعقد زواج جديد، وبمهر ومؤخر جديدين، قبل أن يكرر اعتداءه عليها.