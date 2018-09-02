الشرطة السعودية تكشف تفاصيل مقطع الفتاة سارقة السيارة في الدمام

استطاعت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية، كشف هوية الفتاة التي تظهر في مقطع مصور وهي تسرق إحدى المركبات أمام أحد المحال التجارية في مدينة الدمام.

ونقلت صحيفة “سبق” على لسان مصدر في شرطة المنطقة الشرقية، قوله إنه “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة إحدى المركبات باشرت شرطة مدينة الدمام يوم الأحد 15/ 12 / 1439هـ بلاغًا عن تعرُّض سيارة للسرقة وهي في وضع التشغيل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تم تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما شاب وفتاة “وافدان” في العقد الثالث من العمر؛ وتم القبض عليهما، وبسماع أقوالهما الأولية أقرَّا بقيامهما بالسرقة؛ فجرى إيقافهما، وإحالة القضية للنيابة العامة”.

وكان نشطاء سعوديون تداولوا مقطعا لفتاة تقوم فيه بسرقة إحدى المركبات، في حادثة هي الأولى من نوعها، في البلد المحافظ.