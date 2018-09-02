النيابة العامة السعودية: حريق الدمام لم يسفر عن خسائر بشرية وهذه أسبابه

أكّد مصدر من داخل النيابة العامة السعودية، أن الحريق الذي شب في مبنى النيابة بالدمام، الأحد، لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مصدر في النيابة العامة إنه “لا توجد أي شبهة جنائية في الحريق، حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة، والتي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم”.

فيما قال المتحدث الإعلامي الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، إنه “عند الساعة الثانية من ظهر الأحد، باشرت فرق الدفاع المدني حريقًا في تكسيات واجهات المبنى الخارجية للنيابة العامة، بمدينة الدمام، والمكون من مبنيين متصلين لأكثر من 9 أدوار حيث تمت السيطرة على الحريق دون إصابة أحد”.

وبشأن مصير المعاملات التي كانت داخل المبنى، أكد مصدر النيابة العامة أن “الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث أن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي”.

وأشار إلى أن “العمل في دوائر النيابة العامة سيستأنف غدًا الإثنين، كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات، وفقًا لصحيفة “سبق” المحلية.

وفي السياق، تساءل إعلامي سعودي، عن سبب وصول الحريق إلى هذا الحجم، على الرغم من ابتعاد قيادة الدفاع المدني بالمنطقة عن المكان نحو 500 متر فقط.

وكتب الإعلامي منصور الخميس عبر صفحته على “تويتر”: “مبنى قيادة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لا يبعد أكثر من 500 متر من مبنى النيابة العامة بالدمام فهل المشكلة من تأخر البلاغ حتى وصل الحريق لهذا الحجم؟”.