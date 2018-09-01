بالفيديو.. خلاف نادر بين إمارة سعودية وقناة “إم بي سي” حول تقرير تلفزيوني

قالت إمارة منطقة جازان في جنوب السعودية، إنها تفند التقرير التلفزيوني الذي بثته إحدى محطات التلفزة السعودية الخاصة عن تساقط صخور على منازل مواطنين سعوديين في المنطقة، في إشارة إلى تقرير قناة “إم بي سي”.

وأصدرت الإمارة بياناً رسمياً ضد التقرير التلفزيوني للقناة، فيما يبدو أنه خلاف نادر بين الطرفين، قائلةً “بيان عاجل: إمارة منطقة جازان تفند فيه تقرير قناة فضائية حول معاناة أهالي مركز (الحقو) من تساقط الصخور على منازلهم وسكن بعضهم تحت الكوبري.

وكان برنامج المحطة التلفزيونية، “إم بي سي في أسبوع” قد عرض تقريراً من مركز “الحقو” التابع لمحافظة “بيش”، قال فيه معده، الإعلامي عبدالله الشهري، إن الأهالي في المركز، يعيشون في قلق خشية تساقط الصخور على منازلهم، فيما كانت مناسبة إعداد التقرير، سقوط صخرة بالفعل على منزل في الموقع.

ولم تتسبب الصخرة التي سقطت فيما يبدو بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز الأسبوع الماضي، بخسائر بشرية، لكن الحادثة أعادت الضوء لطلبات الأهالي بإيجاد حل يجنب منازلهم خطر تساقط الصخور القائم.

وقالت إمارة جازان في بيانها إن موضوع تساقط الصخور على المركز “محل اهتمام ومتابعة إمارة المنطقة منذ بدايته حيث وجه .. الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في حينه بتكليف محافظ بيش بالشخوص للموقع مع مديري الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع على الطبيعة وحصر الأضرار، وإعداد تقرير مفصل يشتمل على التوصيات اللازمة لحماية وسلامة المتضررين”.

وأضاف البيان “بأن الإدارات الحكومية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وجرى رفع الحجارة والمخلفات تحت إشراف اللجنة المكلفة لهذا الغرض بموجب محاضر موثقة”.

واختتم البيان الرسمي بالقول ” ما ورد في التقرير (التلفزيوني) من إقامة بعض الأسر تحت الكوبري غير صحيح ويتنافى مع الواقع المرصود من قبل المحافظة والجهات الرسمية كما اتضح بأن المواطن الذي ظهر في التقرير رفض دخول اللجنة لمنزله للمعاينة واستكمال الإجراءات كالمتبع”.

ولم تعلق القناة على البيان الرسمي من إمارة منطقة جازان حتى ساعة غعداد هذا التقرير، كما لم تقم بحذف التقرير من موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

أهالي محافظة بيش في جازان..

يعيشون في قلق دائم بسبب تساقط الصخور على منازلهم

تقرير الزميل عبدالله الشهري#MBCinaWeek pic.twitter.com/OWDV9PRSvP — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 1, 2018

#بيان_عاجل:#إمارة_منطقة_جازان تفند فيه تقرير قناة فضائية حول معاناة بعض أهالي #مركز_الحقو من تساقط الصخور على منازلهم وسكن بعضهم تحت الكوبري.#الحقو#جازان pic.twitter.com/nM18reuQQc — إمارة منطقة جازان (@jazangov) September 1, 2018

وقلما يثار خلاف بين الجهات الرسمية السعودية وقناة “إم بي سي” التابعة لشبكة قنوات المجموعة الأخرى، والتي تزيد من محتوى برامجها الموجهة للسعوديين بشكل كبير.