كيف أنقذ حفل زفاف عائلة سعودية من الموت بصاروخ حوثي؟

أنقذ حفل زفاف، الخميس الماضي، عائلة سعودية من موت محقق بفعل صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب نجران بالمملكة العربية السعودية.

وأصيب 7 مدنيين بينهم سيدتان بشظايا الصاروخ الـ 184 ،الذي أطلقته الميليشيا المدعومة من إيران من داخل محافظة صعدة اليمنية، بعد أن اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، وفق صحيفة عكاظ.

وقال المواطن علي قربان إن القدرة الإلهية أنقذتهم وأسرهم من الموت، لسقوط شظايا الصاروخ على منزلهم بعد أن غادروه قبل دقائق لحضور حفل زفاف في الخارج.

وعاد محمد وعلي قربان اللذان تأثرت بعض ممتلكاتهما وتضررت بفعل شظايا الصاروخ لممارسة حياتهما الطبيعية، وأكدا أن الجريمة تكشف بجلاء نوايا الميليشيات التي تستهدف المواطنين في منازلهم ولم يسلم الأطفال والنساء من جرائمهم الأمر الذي يفضح ادعاءاتهم.

وأضافا أن مثل هذه الاعتداءات الآثمة لن تزعزع إيمان المواطنين والمقيمين بضرورة التصدي للانقلابيين وفضح مراميهم في المحافل كلها.

وتساءل سكان أحياء نجران عن صمت المنظمات الأممية إزاء الخرق الحوثي الفاضح والاعتداء المتعمد على المدنيين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم من منازل ومتاجر ومركبات.

وقال عتران آل الحارث إن الجرائم الحوثية الإيرانية مستمرة ومتواصلة في استهداف المواطنين والمقيمين ما يكشف زيف ادعاءاتهم عن استهدافهم مواقع عسكرية، إذ تؤكد الصور أن الاعتداء الآثم استهدف منازل المواطنين والمقيمين.

وأكد آل الحارث أن الاستهداف الغوغائي لن يؤثرعلى طبيعة الحياة اليومية لسكان منطقة نجران، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن.

وفي السياق ذاته أكد المقيم محمد جمال الدين، أنه وقبل موعد صلاة العشاء بدقائق سمع صوتًا اضطره للاختباء في مكان آمن.