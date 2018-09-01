بالفيديو.. مواطن لبناني يستشهد بالأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد

لفت مواطن لبناني الأنظار إليه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عندما استنجد بشكل علني بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كي يخلص بلاده من الفساد على حد قوله في تصريحات لقيت تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

ووثّق عدد من الموجودين في إحدى صالات المسافرين بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رجلًا يصطف بين عدد كبير من المسافرين الذين اكتظت بهم الصالة، قبل أن يبدأ الصراخ بصوت عالٍ ضد مسؤولي المطار.

وخلال انتقاده إجراءات السفر والازدحام الحاصل، قال الرجل مجهول الهوية، “والله لازم يحكمكم مثل محمد بن سلمان والله بحد السيف ضد اللي بيسرق وبينهب، سرقتوا الشعب كله!”، قبل أن يبدأ عدد كبير من الحاضرين بالتصفيق.

ووجد نداء المواطن اللبناني الغاضب صداه سريعًا في المملكة، ولم يقتصر على تأييد كثير من اللبنانيين في مواقع التواصل الاجتماعي بل انتشر الفيديو بشكل كبير بين المدونين السعوديين، وسط تعليقات تنوعت بين الفخر والاعتزاز بالأمير الشاب محمد بن سلمان.

وارتبط اسم ولي العهد الشاب بحملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد، تم فيها توقيف أمراء كبار في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال معروفين على مستوى العالم.

#محمد_بن_سلمان_33_سنه

العمر المديدإن شاء الله .. مايرفع رؤوسنا فخرا ان حزمك وعزمك اصبح مضرب مثل تجاوز حدود الوطن هذا في مطار بيروت .. مستاء من الفوضى في المطار

يقول ييغالكم واحد زي محمد بن سلمان يربيكم ويربي الفاسدين

لاعدمناك يابو سلمان pic.twitter.com/luK0R1upFC — د.شجاع المطرفي الهُذلي???????? (@shuj55) August 31, 2018