سعود القحطاني يلمّح إلى خطة لحفر قناة سلوى على الحدود مع قطر

كتب مسؤول سعودي كبير على حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، عبارة حملت فيما يبدو تأكيدًا لتقارير وسائل إعلام سعودية عن أن المملكة تبحث حفر قناة من شأنها تحويل شبه الجزيرة القطرية إلى جزيرة يحيط بها الماء من جميع الجهات.

وقال سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي في تغريدته على تويتر “كمواطن: أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة”.

وسبق وأن تحدث القطحاني عن المشروع على تويتر على مدى الأشهر الماضية، لكن تغريدة اليوم -تقول وكالة رويترز- أوضحُ إشارة إلى الآن إلى مبادرة عزل قطر.