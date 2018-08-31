احتراق مجموعة من السيارات في السعودية لأسباب مجهولة

تعرضت عدد من السيارات للاحتراق أثناء توقفها في المواقف، وذلك أمام أحد المنازل في أحد أحياء مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “اليوم” المحلية، فإنه وبعد البلاغ عن الحريق، هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في السيارات والتي تجاوز عددها 3 مركبات كانت متوقفة أمام أحد المنازل.

وقال مصدر في الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إنه تم تسليم الحادثة للشرطة لتتولى التحقيق.

وذكر شاهد عيان أن الحادثة قد تكون شبهة جنائية وبفعل فاعل، حيث تم أخذ إفادات أصحاب السيارات المحترقة وإحالتهم لشرطة الدمام، لاستكمال التحقيقات بالحادثة التي تعرضت لها ممتلكاتهم.