إيقاف خدمات أستاذ جامعي في السعودية بسبب “التفحيط بدراجة هوائية” (فيديو)

فوجئ أستاذ في جامعة “الملك فهد للبترول والمعادن” في المملكة العربية السعودية بإيقاف خدماته، بسبب اتهامه بـ”قيادة دراجته الهوائية بتهور” و”التفحيط” بها في الطريق العام، وعدم ارتدائه أدوات السلامة والحديث بالجوال أثناء القيادة.

وكان الأستاذ، ويدعى حسام المحلم، قد كتب عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر” إن مرور الدمام أوقفت خدماته منذ 4 أشهر، مبينًا أنه لم يتنبه إلا اليوم (يوم الثلاثاء الماضي)، مضيفًا أن أسباب الإيقاف كثيرة.

وأوضح أنه علم بالمخالفات بمحض الصدفة في أثناء ترتيبه للسفر خارج المملكة قبل إجازة عيد الأضحى، إذ تبين له أن عليه الحضور إلى إدارة المرور بمدينة الدمام لتسوية المخالفات التي ارتكبها في شهر شعبان الماضي.

وتابع أنه بعد اطلاعه على المخالفات وجد أنها تضمنت عدم لبس الخوذة خلال قيادته “الجارية” (نوع من الدراجات الهوائية)، وقيادته الدراجة في المسار الأوسط بثوبه التقليدي (الدشداشة)، كما تضمنت المخالفات تصويره قيادته بجواله ونشر المقاطع في مواقع التواصل.

ولاحقًا، أكد الأستاذ الجامعي أنه تم إسقاط جميع مخالفاته، حيث كتب في تغريدة: “وأفيد المتابعين أن الإخوة في مرور الدمام ضحكوا عندما قرؤوا الادعاءات وأسقطوها والهيئة المرورية تعاونت وألغت إيقاف الخدمات، ونصحتهم قبل خروجي بترك السيارات لسلامتهم والحمدلله لا مخالفات وعزائي لكل شخص لم يركب دراجة فضلًا عن الجارية لكن حسافة إجازة العيد ولا أدري كيف أعوض زوجتي”.

كما عاد ونشر صورة تثبت أن المخالفات قد سقطت عنه، معلقًا “وهكذا.. الحمدلله رب العالمين”.

وهكذا … والحمدلله رب العالمين

ولمن يسأل عن الدراجات وكيفية قيادتها راجع يوتيوب #الجاريات وتعلم #القيادة_المركبية وأسأل الله ألا يتضرر أحد من #إيقاف_الخدمات واستمتعوا pic.twitter.com/thIFrnYEQN — حسام الملحم (@addarraj) August 30, 2018

يذكر أن الأستاذ “الملحم” لا يملك سيارة منذ 10 سنوات ويملك أنواعًا مختلفة من الدراجات الهوائية، ومنها “الجارية” التي يذهب بها إلى الجامعة يوميًّا، ويعتمد عليها في تنقلاته.