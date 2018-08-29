الجبير: المشاورات قائمة مع موسكو بشأن منظومة إس 400

قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير “إن المشاورات بين الرياض وموسكو بشأن منظومة إس 400 الروسية قائمة”.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بشأن مستجدات المنظومة وما أُثير عن توقف المشاورات، أن “السعودية تتواصل وتتشاور وتشتري معدات دفاعية من دول صديقة بما فيها روسيا”.

وتابع أن “المشاورات بين المسؤولين السعوديين والروس فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية تنظر لها المملكة وقائمة”، رافضًا الخوض بمزيد من التفاصيل قائلًا ” أترك الأمر للمختصين”.

وأكد الجبير، أن “هناك أمرين لن تساوم الرياض عليهما هما عقيدتها وأمنها”، مشددًا على “أن السعودية كعادتها دائمًا تسعى لتوفير أفضل المعدات الدفاعية لقواتها المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والمملكة وشعبها”.