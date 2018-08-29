سعوديات ينتقلن من مجرد قيادة السيارات إلى “التطعيس” (صور وفيديو)

تخوض 30 شابة سعودية من عاشقات رحلات المغامرة والاستكشاف، مع 50 شابًا من محبي مغامرات رحلات السفاري، تجربة استثنائية من خلال رياضة “التطعيس” الشهيرة في المملكة، التي تستخدم لها سيارات دفع رباعي على الطرق الوعرة في الصحراء.

ويمارس الفريق هوايته وهو يقوم بالعديد من الاستعراضات، فمن فوق كثبان رمال صحراء المنطقة الشرقية الذهبية، تقطع شابات سعوديات مغامرة السفاري بسياراتهن ذات الدفع الرباعي، حيث اتخذن من هذا الفضاء ملاذًا لممارسة شغفهن في السير على الكثبان الرملية والمناورة فوق تلال وصخور الصحراء، عبر رحلات أسبوعية تصل إلى 45 كيلومترًا.

وتعتمد هذه الرياضة على معادلة تجمع بين روح المغامرة، والتحكم بسيارات الجيب في طي الصحراء، في حين ينبغي قطع هذه المسافة في وقت محدد، مع ساعة توقيت لضبط السرعة وجهاز “جي بي أس” لتحديد الموقع.

وهذه الرحلة ليست بالأمر السهل، إذ ينبغي على الشابات المشاركات أن يواجهن حرارة الشمس، وهبات الرمال الحارة.