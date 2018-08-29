بالفيديو.. “مفحط” متهور بالسعودية يفر من دورية رغم إطلاقها أعيرة تحذيرية

كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بممارسة التفحيط بطريقة متهورة في شارع عام بجوار أحد منتزهات منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، فيما حاولت الشرطة إجباره على التوقف لكنه لاذ بالفرار.

ووثق المقطع استعراض المفحط سيارته، وهي من نوع “شاص” أمام زوار أحد المنتزهات بطريقة متهورة، متسببا بفوضى وإزعاج. وأثناء ذلك داهمت دورية مرور المكان وتوقفت معترضة طريق مركبة المفحط، حيث توقف المفحط للحظة أمام الدورية التي ترجل منها رجل شرطة، وأطلق أعيرة تحذيرية، لكن “المفحط” عاد وانحرف بسيارته سريعًا متجاوزا الدورية، ولاذ بالفرار رغم الأعيرة النارية.