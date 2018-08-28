مسؤول سعودي: إيران غير قادرة على إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب

قال المستشار في وزارة الطاقة السعودية إبراهيم المهنا إن إيران غير قادرة على إغلاق مضيقي “هرمز” أو “باب المندب” إغلاقًا تامًا أو جزئيًا.

وأضاف في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فمن المرجح أن يعطي مجلس الأمن الدولي إذنًا بعمل عسكري.

وأوضح المهنا أنه من غير المرجح أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تمامًا، بحسب “رويترز”.

وكان القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين علائي، قد شكك في وقت سابق في قدرة بلاده على إغلاق مضيق “هرمز”.

ونقلت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، عن الجنرال علائي قوله إن “إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، لكن أمريكا أيضًا قادرة على إعادة فتحه”.

ودعا الجنرال علائي المسوؤلين الإيرانيين إلى دراسة ثمن خطوة إغلاق مضيق هرمز قبل الإقدام على تنفيذها، وقال “لابد من دراسة ثمن هكذا خطوة قبل الإقدام عليها”.

ويتبجح المسؤولون في إيران بتنفيذ إغلاق مضيق هرمز وفق تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني يوليو الماضي، في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لوعودها بمنع الصادرات النفطية الإيرانية.

يشار إلى أن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، هدد سابقًا بأن قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وأنه إذا لم تستطع إيران بيع نفطها، بسبب الضغوط الأمريكية، فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك.