تشغيل فتيات في خدمة ركن مركبات مرتادي المطاعم بالسعودية

أعلنت لجنة الضيافة في الغرفة الصناعية التجارية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية عن مشروع لتوظيف الفتيات في خدمة إيقاف مركبات مرتادي المطاعم والاهتمام بها.

وبحسب صحيفة “مكة” المحلية، قال رئيس لجنة الضيافة عادل مكي إن المشروع من شأنه خدمة جانبين، أولهما حل إشكالية المواقف للمطاعم، من خلال إنشاء مواقع لمواقف مجمعة خاصة بالمطاعم في كل منطقة، وثانيهما توظيف فتيات يحملن رخصًا رسمية في خدمة الاهتمام بالمركبات وتنظيمها وإيصالها للمواقف.

ولفت “مكي” إلى تأثر المطاعم بشكل كبير جرّاء الركود الاقتصادي، وخروج العشرات منها من السوق بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والإجراءات الحكومية.