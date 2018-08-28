وزير الشؤون الدينية التونسي لـ”إرم نيوز”: موسم الحج كان ناجحًا جدًا ومزاعم وجود “إشكالات”…مجرّد شائعات

نفى وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، الثلاثاء، مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية، حول حدوث “إشكالات” خلال موسم الحج لهذا العام، مؤكّدا على أن “الموسم كان ناجحًا”.

وأبدى عظوم في حديث لـ”إرم نيوز”، استغرابه مما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية، من ادعاءات حول تعرض الحجّاج التونسيين إلى “الإهمال والنوم في الشوارع”، مؤكّدًا على أنّ “هذا الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق”.

وقال الوزير إنّ “ظروف إقامة الحجيج شهدت تحسنًا مقارنة بالسنة الماضية سواء فيما يتعلّق بالسكن أو المتابعة”، مشيرًا إلى أنّ “وزارته راضية جدًا على موسم الحج”.

وأوضح عظوم أن “وزارته نظمت 47 رحلة نحو البقاع المقدّسة، لنقل أكثر من 10 آلاف حاج وحاجة، صاحبهم 70 مرافقًا من وزارتي الصحة والشؤون الدينية”، منوّها إلى أنّ “الاستعداد للحج انطلق منذ نهاية الموسم الماضي، وأنّ الدولة بذلت كل طاقاتها لإنجاحه”.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية، زعمت أنّ “عددًا من الحجاج التونسيين أبدوا عدم رضاهم عن ظروف الإقامة بالسعودية، وأنّهم لم يتلقوا العناية اللازمة خاصة المرضى منهم وكبار السن”، مدعية أن “أغلب هؤلاء الحجاج اشتكى من غياب المرشدين والأطباء المرافقين، إلى جانب قلة التنظيم والإهمال وكثرة الأوساخ”.

لكن بعض الحجاج، ممن تحدّثوا لـ”إرم نيوز”، أيّدوا رواية وزير الشؤون الدينية، مشدّدين على أن “موسم الحج كان ناجحًا”، مشيرين إلى أن “تلك الشائعات تتكرّر مع كل موسم حج”، متّهمين في الوقت ذاته بعض وسائل الإعلام المحلية الممولة من قطر، بمحاولة “تسييس” موسم الحج.