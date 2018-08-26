حاج كندي يتعرض لسرقة داخل الحرم.. وكاميرا مراقبة تكشف اللص

قضت الدوائر القضائیة المشاركة في موسم الحج، بإعادة مسروقات لحاج كندي، وقضت بالحكم الشرعي على الجاني بعد اعترافه، وذلك خلال 60 دقيقة فقط، وهو زمن النظر في القضية والحكم فيها.

وكانت كاميرات المراقبة في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، كشفت عملية سرقة حاج كندي كان يؤدي مناسك الحج لهذا العام.

وتعرَّض الحاج الكندي لسرقة حزامه الذي يرتديه فوق ملابس الإحرام، والذي يحتوي على أكثر من 30 ألف ریال، وبطاقتین ائتمانیتین، وأوراق شخصیة أخرى.

وبعد أن قدَّم الحاج شكوى للمسؤولین، تمت العودة إلى تسجیلات كامیرات المراقبة، حيثُ شوھد أحد العمال حاملًا الحزام، وقد أخذ المبالغ المالیة وأخفاھا في بنطاله الداخلي، ثم توارى عن الأنظار، وأخفى الحزام بما تبقى فیه من أغراض.

وبمساعدة مشرف العمال تم الاستدلال على اللص، والقبض علیه من قبل الجھات المختصة، وبالتحقیق معه، وعرض تسجیل الكامیرا علیه، اعترف بما نُسب إلیه، وأعاد المسروقات، وفقًا لموقع “أخبار 24” الإلكتروني.