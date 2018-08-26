شاهد.. الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في آخر ظهور له (صورة)

ظهر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “انستغرام” في السعودية.

وقال ناشطون إن تلك الصورة هي الأحدث للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والتي يظهر فيها بعد فترة من الغياب.

والتقطت الصورة للأمير خلال تقديمه واجب عزاء في وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز، بحسب ناشطين.

ونشر حساب باسم “آل سعود” عبر “انستغرام” الصورة وعلّق عليها بالقول: “صورة حديثة للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال تقديمه واجب عزاء في وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز رحمهم الله جميعًا”.