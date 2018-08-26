السعودية.. توصية بتعيين النساء في سلك القضاء

تقدمت لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة في مجلس الشورى السعودي بتوصيات إلى وزارة العدل لتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي مناصب قضائية لسد النقص في عدد القضاة في ظل عدم وجود نص في نظام القضاء السعودي يحصر تولي القضاء في الذكور فقط.

ونقلت صحيفة “المدينة السعودية عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها، إن المقترح سيطرح للتصويت بعد إجازة عید الأضحى.

ومن ضمن التوصيات المتعلقة بالمرأة أيضًا كشفت المصادر أن أعضاء من المجلس تقدموا بتوصيات تطالب بإیقاف الشكاوى ضد المرأة والمتعلقة بالتغیب والھروب والعقوق، وتوصية أخرى تدعو وزارة العدل للقيام بما يلزم لضمان حقوق المرأة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعویضیة مناسبة نظیر ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسین وضع الأسرة، ونظیر ما حصل علیه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، وما ساھمت به في رعایة الأسرة حال عدم عملھا، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.