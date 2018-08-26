أمراء ونخب سعودية يوجهون رسائل لمحمد بن سلمان

أمراء ونخب سعودية يوجهون رسائل لمحمد بن سلمان

شارك في كتابة هذه الرسائل عدد كبير من دعاة السعودية وعلماء الدين فيها وكتابها وفنانيها ومشاهيرها وإعلامييها، بجانب شرائح واسعة من المجتمع السعودي،

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجه عدد كبير من المواطنين السعوديين، تتقدمهم نخب دينية وثقافية، رسائل لولي عهد المملكة الشاب، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حملت مواضيع مختلفة، لكنها جميعًا دعمت خططه في تغيير جذري يقوده في البلاد.

وشارك عدد كبير من دعاة السعودية وعلماء الدين فيها وكتابها وفنانيها ومشاهيرها وإعلامييها، بجانب شرائح واسعة من المجتمع السعودي، في توجيه رسائل للأمير الشاب، الذي يحظى بشعبية جارفة في المملكة.

وتحول موقع “تويتر” الذي يستخدمه غالبية السعوديين، إلى وسيلة لإيصال رسائل الدعم والمساندة أحيانًا، والإشادة أحيانًا أخرى بما تحقق من تغيير في البلاد لحد الآن، على يد الأمير الذي شهدت المملكة منذ توليه مناصب قيادية رفيعة تغييرات لم يكن حتى تخيل حدوثها أمرًا واردًا.

وأعادت الرسائل تحت الوسم “#رساله_الى_محمد_بن_سلمان ” تذكير السعوديين بجزء من التغيير الحاصل من خلال المقارنة بما كانت عليه البلاد من انغلاق قبل نحو عامين فقط، قبل أن يتعهد الأمير محمد ببدء دوران عجلة التغيير.

وقالت سعاد الشمري، وهي أكاديمية وحقوقية سعودية، في رسالتها لولي العهد، “#رساله_الي_محمد_بن_سلمان بختصر حكايتي، أنا ما كنت أقدر أقول وين أسكن، أوحيت للناس والإعلام إني أعيش بره البلد، عمر محد دل لي بيت، مقدر أصور عيالي وأهلي، الصحونج قالولكم إنهم متبرين مني وسكت، مقدر أقول ذول بناتي وأولادي، مقدر أمشي بحرية بدون خوف بالتجمعات، ما فعلته أنقذ حياتي، فدوة لهالعين”.

وتشير رسالة الشمري المحسوبة على التيار الليبرالي السعودي المنفتح، إلى موقف ولي العهد من سلطة رجال الدين على المجتمع، وتخليه عن تطبيق تفسيرهم المحافظ للشريعة الإسلامية في المملكة، وتبنيه تفسيرًا منفتحًا قاد إلى سلسلة تغييرات أخرى.

وأشار الداعية السعودي نايف العساكر في رسالته للأمير محمد بن سلمان، إلى الدور الذي لعبه الأمير الشاب في البلاد قائلاً “زادت عزة الشعب السعودي من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها .. وانتصرنا على أعدائنا من نظام الملالي الحقير و زمرتهم #تنظيم_الحمدين وجماعات التأسلم السياسي، وقضيتم على التطرّف والغُلو في وقت قصير .. فيا سمو الأمير: واصل فالشعب كله معك شبابا وشيبًا #رساله_الى_محمد_بن_سلمان”.

واختار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي، محمد نافع، أن تكون رسالته لولي العهد السعودي، مقارنة بين مشهدين عبر عنهما بالصور التي يظهر في إحداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستقبل بحفاوة بن سلمان، فيما يظهر الأمير الشاب في الصورة الثانية بجانب شبان سعوديين التقاهم صدفة وشاركهم طعامهم.

وقال نافع المعروف بلقب المستشار في وسائل الإعلام المحلية، “شاهدوا الصورتين رئيس أقوى دولة بالعالم ينحني احتراماً وتقديراً لسيدي ولي العهد بنفس الوقت سيدي ولي العهد يشارك أخوته المواطنين بكل تواضع، قسم بالله إننا فخورين بك سيدي ولي العهد .. عندما نتكلم عن انجازات سيدي ولي العهد تعجز الكلمات لذكرها.. مهندس أفضل رؤية بتاريخ السعودية..  محارب الفساد.. محارب الإرهاب.. اختير كأفضل خمسين شخصية اقتصادية بالعالم..”.

وشاركت الشاعرة والكاتبة السعودية، ريهام، في إرسال رسالة للأمير محمد بن سلمان، قالت فيها شعرًا امتدحت به ولي العهد “#رساله_الى_محمد_بن_سلمان : إليهِ انتهاءُ المجدِ أمْ عندَهُ ابْتدا؟…. هو المجدُ ليس المجدُ إلا مُحَّمدا”.

ولم يقتصر الأمر على مواطني المملكة بنخبهم الثقافية والدينية، لا بل شارك أمراء سعوديون من الأسرة الحاكمة، ومن جيل الشباب، في دعم ولي العهد برسائلهم المساندة لخططه التي يعمل على تنفيذها في البلاد، مثل الأمير فهد بن مشعل بن سعود والأمير خالد بن عبدالله آل سعود و الأمير سطام بن خالد ال سعود”.

ولمع نجم الأمير محمد بن سلمان منذ ظهوره الرسمي الأول في العام 2015، عندما تولى والده الملك سلمان سدة الحكم في البلاد، وأوكل إليه عدداً من المهام بينها وزارة الدفاع قبل أن يعينه أيضًا في العام 2017 وليًا للعهد بجانب مناصب أخرى بينها رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهما أشبه بحكومة مصغرة.

ويحظى الأمير الشاب باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام العالمية، حيث ينظر إليه كقائد للتغيير في المملكة بعد عقود من الرتابة والانغلاق على الخارج الذي لازم الحياة في السعودية خلال الحقب السابقة.

ويشرف بن سلمان على “رؤية السعودية 2030” وهي خطة طموحة لبناء اقتصاد متعدد الموارد بدل الاعتماد على النفط، بجانب إحداث تغييرات في الحياة الاجتماعية والثقافية في السعودية.

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