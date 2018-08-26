أمراء ونخب سعودية يوجهون رسائل لمحمد بن سلمان

وجه عدد كبير من المواطنين السعوديين، تتقدمهم نخب دينية وثقافية، رسائل لولي عهد المملكة الشاب، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حملت مواضيع مختلفة، لكنها جميعًا دعمت خططه في تغيير جذري يقوده في البلاد.

وشارك عدد كبير من دعاة السعودية وعلماء الدين فيها وكتابها وفنانيها ومشاهيرها وإعلامييها، بجانب شرائح واسعة من المجتمع السعودي، في توجيه رسائل للأمير الشاب، الذي يحظى بشعبية جارفة في المملكة.

وتحول موقع “تويتر” الذي يستخدمه غالبية السعوديين، إلى وسيلة لإيصال رسائل الدعم والمساندة أحيانًا، والإشادة أحيانًا أخرى بما تحقق من تغيير في البلاد لحد الآن، على يد الأمير الذي شهدت المملكة منذ توليه مناصب قيادية رفيعة تغييرات لم يكن حتى تخيل حدوثها أمرًا واردًا.

وأعادت الرسائل تحت الوسم “#رساله_الى_محمد_بن_سلمان ” تذكير السعوديين بجزء من التغيير الحاصل من خلال المقارنة بما كانت عليه البلاد من انغلاق قبل نحو عامين فقط، قبل أن يتعهد الأمير محمد ببدء دوران عجلة التغيير.

وقالت سعاد الشمري، وهي أكاديمية وحقوقية سعودية، في رسالتها لولي العهد، “#رساله_الي_محمد_بن_سلمان بختصر حكايتي، أنا ما كنت أقدر أقول وين أسكن، أوحيت للناس والإعلام إني أعيش بره البلد، عمر محد دل لي بيت، مقدر أصور عيالي وأهلي، الصحونج قالولكم إنهم متبرين مني وسكت، مقدر أقول ذول بناتي وأولادي، مقدر أمشي بحرية بدون خوف بالتجمعات، ما فعلته أنقذ حياتي، فدوة لهالعين”.

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان

بختصر حكايتي

انا ما كنت اقدر اقول وين اسكن أوحيت للناس والإعلام اني اعيش بره البلد

عمر محد دل لي بيت

مقدر أصور عيالي وأهلي

الصحونج قالولكم انهم متبرين مني وسكت

مقدر اقول ذول بناتي واولادي

مقدر امشي بحرية بدون خوف بالتجمعات

ما فعلته أنقذ حياتي

فدوة لهالعين pic.twitter.com/GUyW9p7A1s — سعاد الشمري (@SouadALshammary) August 25, 2018

وتشير رسالة الشمري المحسوبة على التيار الليبرالي السعودي المنفتح، إلى موقف ولي العهد من سلطة رجال الدين على المجتمع، وتخليه عن تطبيق تفسيرهم المحافظ للشريعة الإسلامية في المملكة، وتبنيه تفسيرًا منفتحًا قاد إلى سلسلة تغييرات أخرى.

وأشار الداعية السعودي نايف العساكر في رسالته للأمير محمد بن سلمان، إلى الدور الذي لعبه الأمير الشاب في البلاد قائلاً “زادت عزة الشعب السعودي من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها .. وانتصرنا على أعدائنا من نظام الملالي الحقير و زمرتهم #تنظيم_الحمدين وجماعات التأسلم السياسي، وقضيتم على التطرّف والغُلو في وقت قصير .. فيا سمو الأمير: واصل فالشعب كله معك شبابا وشيبًا #رساله_الى_محمد_بن_سلمان”.

زادت عزة الشعب السعودي من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ..

وانتصرنا على أعدائنا من نظام الملالي الحقير و زمرتهم #تنظيم_الحمدين وجماعات التأسلم السياسي، وقضيتم على التطرّف والغُلو في وقت قصير ..

فياسمو الأمير: واصل فالشعب كله معك شبابا وشيبًا

#رساله_الى_محمد_بن_سلمان — نايف العساكر (@NaifalAsaker) August 25, 2018

واختار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي، محمد نافع، أن تكون رسالته لولي العهد السعودي، مقارنة بين مشهدين عبر عنهما بالصور التي يظهر في إحداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستقبل بحفاوة بن سلمان، فيما يظهر الأمير الشاب في الصورة الثانية بجانب شبان سعوديين التقاهم صدفة وشاركهم طعامهم.

وقال نافع المعروف بلقب المستشار في وسائل الإعلام المحلية، “شاهدوا الصورتين رئيس أقوى دولة بالعالم ينحني احتراماً وتقديراً لسيدي ولي العهد بنفس الوقت سيدي ولي العهد يشارك أخوته المواطنين بكل تواضع، قسم بالله إننا فخورين بك سيدي ولي العهد .. عندما نتكلم عن انجازات سيدي ولي العهد تعجز الكلمات لذكرها.. مهندس أفضل رؤية بتاريخ السعودية.. محارب الفساد.. محارب الإرهاب.. اختير كأفضل خمسين شخصية اقتصادية بالعالم..”.

شاهدوا الصورتين ???? رئيس اقوى دولة بالعالم ينحني احترام وتقدير بسيدي ولي العهد بنفس الوقت سيدي ولي العهد يشارك اخوته المواطنين بكل تواضع قسم بالله اننا فخورين بك سيدي ولي العهد

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/tT71kMP7bL — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) August 25, 2018

عندما نتكلم عن انجازات سيدي ولي العهد تعجز الكلمات لذكرها: ١-مهندس افضل رؤية بتاريخ السعودية

٢-محارب الفساد

٣-محارب الارهاب

٥-اختير كافضل خمسين شخصية اقتصادية بالعالم انه عزنا وفخرنا سيدي ولي العهد ????????

هنا السعودية????????

هنا محمد بن سلمان حفظه الله ????????#رساله_الي_محمد_بن_سلمان — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) August 25, 2018

وشاركت الشاعرة والكاتبة السعودية، ريهام، في إرسال رسالة للأمير محمد بن سلمان، قالت فيها شعرًا امتدحت به ولي العهد “#رساله_الى_محمد_بن_سلمان : إليهِ انتهاءُ المجدِ أمْ عندَهُ ابْتدا؟…. هو المجدُ ليس المجدُ إلا مُحَّمدا”.

ولم يقتصر الأمر على مواطني المملكة بنخبهم الثقافية والدينية، لا بل شارك أمراء سعوديون من الأسرة الحاكمة، ومن جيل الشباب، في دعم ولي العهد برسائلهم المساندة لخططه التي يعمل على تنفيذها في البلاد، مثل الأمير فهد بن مشعل بن سعود والأمير خالد بن عبدالله آل سعود و الأمير سطام بن خالد ال سعود”.

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان

تكلمت فأوجزت

ورأيت ثم نفذت

عزمت ثم حزمت

ووعدت فأوفيت

أوقدت في داخل كل شخص شعلة من الشغف والفخر والرغبة بتحقيق الأحلام والإعتزاز بالوطن وحكامه ومواطنيه ، أعانك الله وحقق مرادك ونصرك على أعدائك . — فهد بن مشعل بن سعود (@FahadMSaud) August 25, 2018

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان

الله يوفقك و يعينك و يسدد خطاك ???????????????????? pic.twitter.com/OjtR098s8D — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) August 25, 2018

#رساله_الى_محمد_بن_سلمان اللهم عزه و انصره و أكرمه و أمِّنْهُ ???????? امر سيدي???????? ارواحنا و اولادنا و اموالنا فدوتنلك???????? pic.twitter.com/iJeSsKZWME — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) August 25, 2018

ولمع نجم الأمير محمد بن سلمان منذ ظهوره الرسمي الأول في العام 2015، عندما تولى والده الملك سلمان سدة الحكم في البلاد، وأوكل إليه عدداً من المهام بينها وزارة الدفاع قبل أن يعينه أيضًا في العام 2017 وليًا للعهد بجانب مناصب أخرى بينها رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهما أشبه بحكومة مصغرة.

ويحظى الأمير الشاب باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام العالمية، حيث ينظر إليه كقائد للتغيير في المملكة بعد عقود من الرتابة والانغلاق على الخارج الذي لازم الحياة في السعودية خلال الحقب السابقة.

ويشرف بن سلمان على “رؤية السعودية 2030” وهي خطة طموحة لبناء اقتصاد متعدد الموارد بدل الاعتماد على النفط، بجانب إحداث تغييرات في الحياة الاجتماعية والثقافية في السعودية.

#رسالة_الي_محمد_بن_سلمان

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للي يبي الفتنه .. بيأتيه برهان

حنا بخير .. ومخلف الله ظنه وهذا ولي العهد .. هذا كحيلان

هذا محمد .. سيف مسلول كنّه اللي مابين معزي .. وبين .. راكان

أنا أشهد .. أنه .. ثم أنا أشهد أنه عطاكم دروسٍ من الراس .. مجان

لإحفادكم .. واللي بعد في الأجنه pic.twitter.com/5u5Lm7mdk7 — عبدالله حميرالقحطاني (@Qabdullahhumair) August 25, 2018

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان

ملهم الشعب السعودي ????????

لك منا السمع و الطاعه ،،، pic.twitter.com/PxQtsQEErX — حسام الصالح ???????????????? (@HussamAAlsaleh1) August 25, 2018

#رساله_الي_محمد_بن_سلمان

خلفك شعبك يسير ????????

نحو مستقبل النماء والإنتماء ????

خلفك نحقق طموحاتنا التي لا حد لها

خلفك نحق كل ما كنا نظنه مستحيلاً

خلفك نعانق المجد .. مجداً تلو مجد pic.twitter.com/Oppw4qquUf — نايف بن خالد آل الشيخ (@Naif_alshaikh) August 25, 2018