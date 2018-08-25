ما حقيقة صورة لعب أميرين سعوديين وعبادي الجوهر لـ”البلوت”؟

كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، عن حقيقة الصورة التي جمعته مع أمير آخر، وفنان خليجي، وهم يلعبون “البلوت”، نافيًا أن يكون التقاطها قد تم خلال موسم الحج الحالي.

وأثارت الصورة انتقادات وجدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بعد أن أظهرت شخصيات معروفة على نطاق واسع، يلعبون “البلوت”، فيما اعتبر الكثير من المعلقين ملابسهم البيضاء دليلًا على أنهم محرمون لأداء مناسك الحج.

ويظهر في الصورة الأمير عبدالرحمن الذي شغل سابقًا منصب رئيس نادي الهلال، بجانب شقيقه الأمير عبدالله الذي شغل سابقًا منصب رئيس هيئة الرياضة، والفنان عبادي الجوهر، وشخص رابع، خلال لعبهم لـ”البلوت”.

وقال الأمير عبدالرحمن في توضيح لحقيقة الصورة، إن “التقاط الصورة تم خارج المملكة، وهي مأخوذة من موقع انستغرام، وإن الرداء الأبيض الذي يضعه الفنان عبادي الجوهر على رقبته، ليس لباس الإحرام، بل لحمايته من هواء المكيف”.

وأوضح أن تعليقه على الصورة، والإجابة عن سؤال ورد بشأنها من أحد متابعيه على موقع “تويتر”، هما بسبب “مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق حج مبرور”.

اولًا:- الله يسلمك الصورة خارج المملكة.. ولا يمكن الحج خارجها! .. ثانيًا:- عبادي ماهو محرم ( متدفي من المكيف????) ثالثًا:- الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبدالله رابعًا :-ما استدعى جوابي على سؤالك مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق :- حج مبرور! خامسًا:- أهل العقول في نعمة pic.twitter.com/Nu7MWltsVO — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) August 25, 2018

عجزت و انا اشرح للملاقيف ان عبادي لابس تي شيرت و المحرم ما يلبس شي تحت الإحرام

يقولون فوتوشوب ????????

حسّيت انه هو اللي جالس يسجل النشرة pic.twitter.com/mQkshZYZgZ — abdulaziz (@zoz_089) August 25, 2018

أن يتلقف العشرات من يوزرات الدولة اياها والمنتفعين منها صورة لي وأنا العب (بلوت )خارج المملكة ويكيلون لي الشتائم ويسقطونها على الحج يؤكد لي أمرين:- الأول أنهم فاقدوا الحيلة والثاني اني ( غاثهم) .. الحمدلله على نعمه وآلائه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) August 25, 2018

ويحظى الأمير عبدالرحمن بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتنقل في تدويناته فيها بين مختلف القضايا: السياسية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة لكونه شاعرًا بارزًا لديه الكثير من القصائد المعروفة.

ولعبة “البلوت” هي أحد فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.