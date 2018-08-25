المغرب يفنّد “الأكاذيب” بشأن مزاعم “اختلالات بموسم الحج”

تناقلت وسائل إعلام عديدة ما أوردته وكالة الأناضول من أن المغرب احتج على “اختلالات” شهدتها مناسك الحج على حدّ زعم الوكالة التركية الرسمية.

لكن ما ذكرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ينفي هذه المزاعم التي يراد منها وفقًا لمحللين التقليل من نجاح موسم الحج لهذا العام على نحو مشهود.

وأعربت الوزارة عن أسفها لما وصفته بـ”الأكاذيب” التي بثّها بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاج المغرب على ما قيل إنه “اختلالات شهدها موسم الحج لهذا العام”.

وفنّدت الوزارة في بيان تلك الادعاءات، مؤكدة أن بعض تلك المواد المنشورة “من أكاذيب السنوات الماضية”، مدللة على ذلك بـ”ظهور أرقام بعض المكاتب (75 و80) في بعض المقاطع المصورة، في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 إلى 112”.

وقالت الوزارة في بيانها إنها “لم تبلَّغ عن أي حاج تائه”، مؤكدة “أن جميع الحجاج أدوا مناسكهم..”.

وفيما تعلّق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة، ذكرت الوزارة في بيانها أن البعثة المغربية بادرت “إلى تكثيف الاتصالات مع الجهات المختصة من أجل تدارك النقص في عدد الحافلات.. بحيث انتهى ترحيل الحجاج من عرفات الساعة الواحدة ليلًا وهو توقيت عادي، مع العلم أن عددًا من حجاج بلدان أخرى تأخر عن هذا الوقت”.

وأضافت، فيما يتعلق بتقديم وجبات الغذاء في مشعر منى، قائلة إنها كانت في “مستوى غير لائق، وقد تدخلت البعثة المغربية من أجل تعويض هذه الوجبة”، مشيرة إلى أنه “معلوم أن جميع البعثات الإدارية والصحية لا حق لها في التدخل في المشاعر المقدسة.

معاناة الحجاج المغاربة حيث أهملوا من قبل حملتهم بشكل لايقبل ومرفوض pic.twitter.com/YPN2Wz896k — أحمد حمود الدندني (@A_Dandani) August 23, 2018

علاش الحجاج المغاربة هوما الوحيدين لي كيوقع ليهم هاد المشاكل فالحج؟؟ pic.twitter.com/WubMiSx3lp — Mery (@Meriemtourabi2) August 24, 2018

وبلغ عدد الحجاج المغاربة الوافدين إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 33 ألفًا و969 حاجًا.