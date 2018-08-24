العراق يطالب السعودية بفيديو يوثق انتحار أحد حجاجه في الحرم المكي

قالت بعثة الحج العراقية، إنها ستطلب من الجانب السعودي، الحصول على مقطع فيديو يوثق انتحار أحد حجاجها في الحرم المكي، لكشف تفاصيل الحادثة النادرة لأول حاج عراقي يلقى حتفه انتحاراً وفق التوقعات الأولية.

وأوضح بيان نشره موقع “الهيئة العليا للحج والعمرة” في العراق، أن رئيس بعثة الحج العراقية، الشيخ الدكتور خالد العطية، وجه بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الجانب السعودي في قضية انتحار الحاج العراقي، لغرض الحصول على تقرير الطب العدلي السعودي والتصوير الفيديوي من داخل الحرم المكي الشريف لحالة الانتحار”.

وذكر المتحدث باسم البعثة، حسن فهد الكناني، أن “البعثة ستطلع الرأي العام بكافة المعلومات الخاصة بالحادث”، وأن اللجنة العليا المشكلة ستكون برئاسة مدير بعثة الحج العراقية، حسين الموسوي، ورئيس البعثة الطبية لوزارة الصحة العراقية، الدكتور رمزي رسول، ورئيس لجنة المتابعة الصحية في البعثة، عبد السلام أحمد.

وجاء البيان الرسمي بعد ساعات قليلة فقط من الكشف عن وفاة الحاج العراقي، واندلاع جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة انتحاره التي شكك في جزء منها البعض، وربطها آخرون بمرض عصبي يعاني من الحاج أعقب مقتل ابنه قبل أشهر في العراق.

ولم يتم نشر أي فيديو يوثق سقوط الحاج العراقي لحد الآن، فيما تغطي كاميرات المراقبة كافة الأماكن في الحرم المكي، وترتبط بغرفة تحكم أمنية تراقب حرجة الحجاج والمتمرين على مدار الساعة.

ولم يصف الجانب السعودي، الحادثة بـ “الانتحار”، واكتفى المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد المنصوري، بالقول إن الحاج “قام بالقفز صباح الجمعة من سطح المسجد الحرام إلى صحن المطاف؛ مما أدى إلى وفاته برغم وجود سياج حديدي للحماية محيطٌ بكاملِ سطح المسجد الحرام”.

كما أوضح المنصوري، أن الجهات الأمنية باشرت الحادث ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة، دون أي يشير لأي تفاصيل حول الحاج أو حتى جنسيته، إذ اكتفى بالقول أنه عربي الجنسية.