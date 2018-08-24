بالفيديو.. انتحار حاج في الحرم المكي

انتحر رجل مجهول صباح اليوم الجمعة بالقفز من أحد الطوابق داخل صحن الكعبة في الحرم المكي، ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابتة اثنين من الحجاج كانا بين الموجودين في البلاط.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الإعلامي باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تأكيده للحادثة، موضحًا أن الرجل قفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف في الدور الأرضي، ما نتج عنه وفاته فور سقوطه.

وأكد أن رجلين من الحجاج أصيبا في الحادث، وأنهما نقلا فورًا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، وفي حين لم يكشف المتحدث عن جنسية القتيل، تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حاج وربما يكون عراقيًا، بينما نسبه آخرون إلى الجنسية الإندونيسية.

ويقول النشطاء إن حالات الانتحارات التي يشهدها الحرم المكي، تعود إلى اعتقاد المنتحرين أن مصيرهم الجنة في حالة الوفاة في الأراضي المقدسة.