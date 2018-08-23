قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا حوثيًا استهدف جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المالكي: إن قوات الدفاع الجوي للتحالف “رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة”.

وأضاف أن الصاروخ “كان باتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات”.

وهذه ثاني محاولة لاستهداف جازان خلال الأسبوع الجاري، حيث اعترضت القوات الجوية السعودية، أمس الأول الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة ذاتها، وفق قناة العربية السعودية.

وحسب إحصاء لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، الجمعة، بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية 176 صاروخًا.