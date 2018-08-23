السعودية تكشف عن مشروع متكامل لتطوير مكة والمشاعر المقدسة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الانتهاء من الدراسة الأولية لمشروع متكامل لتطوير مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة وفق “رؤية 2030”.

وقال أمير منطقة مكة خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفي “تم رفع المشروع إلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمجرد اعتماده سيتم البدء في تنفيذه” متوقعًا أن “يبدأ العمل فيه خلال 2019”.

وأعرب أمير مكة، عن تطلع بلاده إلى “إنجاز مشروع الحج الذكي بالاعتماد التام على التقنية في كل الأعمال المتعلقة بالحج حيث تخطط المملكة، لأن يصل عدد الحجيج إلى 5 ملايين حاج في رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأشار إلى أن قطار المشاعر نقل خلال موسم حج هذا العام حوالي 360 ألف حاج، والباقي نقلتهم 18 ألف حافلة، كما شارك في الموسم 32 ألف طبيب وكادر طبي.