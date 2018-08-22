إغلاق محطات وقود على طريق حيوي في السعودية يتسبب بإيقاف عشرات السيارات

أغلقت 3 بلديات في المملكة العربية السعودية محطات الوقود الواقعة على طريق يشهد كثافة عالية أثناء موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من مركز طفيل شمال الليث إلى مركز المظيلف بمحافظة القنفذة لمسافة تصل إلى 200 كم؛ الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد وارتباك.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، شوهدت خلال الساعات الماضية عشرات المركبات المتوقفة على جنبات الطريق، بسبب انقطاع الوقود، حيث أكد عدد من مرتادي الطرقات أن قرار الإغلاق لم يكن مناسبًا وكان مفاجئًا للجميع، ولا يراعي المصلحة العامة، في ظل عدم وجود محطات وقود بديلة على غرار المدن الكبيرة.

وأوضحوا أن القرار في هذا الوقت ولمسافة تصل إلى 200 كم، يضر بمصالح المواطنين.

وكشف رئيس بلدية الشواق جنوب محافظة الليث، المهندس عبدالله الغيلاني، أن قرار الإغلاق جاء بناء على تعميم وزاري بشأن تحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مضيفًا أنه تم منح ملاك المحطات القائمة مهلة سنتين من تاريخ بدء برنامج معالجة أوضاعهم.

وأوضح الغيلاني أنه تمت مخاطبة أصحاب المحطات بطلب تقديم وثيقة تأهيل من إحدى الشركات المعتمدة لذلك كي لا يتم إغلاقها.

بدوره، قال رئيس بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة، المهندس عمر الزهراني، إن إغلاق المحطات بحدود المظيلف كان وفقًا لتعليمات الوزارة والأمانة بإغلاق جميع المحطات الواقعة على الطريق الإقليمي (جدة-جازان)، بسبب عدم التزامها بمعايير واشتراطات لائحة محطات الوقود، وأهمها توفير شركة مشغلة مؤهلة.

وأضاف أنه تم منح أصحاب المحطات أكثر من مهلة لتحسين أوضاعهم والالتزام باللائحة الجديدة، لكن لم يتقيد منهم أحد.

وقال الزهراني إنه جرت مطالبة أصحاب المحطات بالتعاقد مع شركات مشغلة (مؤهلة) لتحسين جودة الخدمة أو قيامهم بتأهيل أنفسهم، وفقاً لمعايير التأهيل المطلوبة، بدءًا بالتركيز على تلك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، والتي تخدم حجاج الداخل والخارج في المقام الأول؛ لكونها واجهة.