السعودية.. إحباط تهريب 666 ذبيحة فاسدة في أول أيام الأضحى

تمكنت أمانة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، من إحباط عملية تهريب 666 ذبيحة فاسدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في 3 نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 126 مركبة، كانت تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة، حيث تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد قامت بلدية الجنوب الفرعية بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة خلال اليوم الأول بإتلاف 354 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من نقطة تفتيش “الكوبري الميت”، فيما ضبطت بلدية بريمان 288 ذبيحة فاسدة عبر نقطة تفتيش “هدى الشام”، ورصدت بلدية طيبة 24 ذبيحة في منفذ “عسفان”.

وكثفت أمانة جدة جهود التفتيش لضمان سلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها إلى المحلات التجارية والمطاعم من خلال لجنة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى جدة، وذلك بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة.