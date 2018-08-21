3 صور نادرة للملك سلمان إحداها مع نجله ولي العهد “مُحْرمًا”

يقبل العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على تداول الصور النادرة للزعماء والملوك بملابس الإحرام، بالتزامن مع موسم الحج، وكان من بين الصور التي تصدرت المشهد هذا العام، صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد التحلل من إحرامه.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، الصورة، وعلقت عليها بالقول،”خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بعد الإحلال من إحرامه في #حج عام ١٤١٩هـ”

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بعد الإحلال من إحرامه في #حج عام ١٤١٩هـ#عيدكم_مبارك #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/FCCdLqGlAk — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 21, 2018

كما نشرت الدارة صورة أخرى، تجمع العاهل السعودي ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعود لفترة التسعينيات.

ورغم نشر دارة الملك عبد العزيز، للصورة عبر حسابها على موقع تويتر العام الماضي، فقد أعادت نشرها هذا العام، إذ لاقت تفاعلًا كبيرًا كما حظيت بعشرات التعليقات.

#صورة_تاريخية ||

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محرماً بالحج عام 1419هـ / 1999م وبرفقته ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعمر 14 عامًا#دارة_الملك_عبدالعزيز#من_ذاكرة_الدارة #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/CPY4HA8C3n — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 16, 2018

وذكرت الدارة، أن الصورة تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز محرمًا بالحج عام 1419هـ / 1999م وبرفقته ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعمر 14 عامًا.

من جهة أخرى، نشر المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، صورة أخرى نادرة للملك سلمان في شبابه، وهو يرتدي البدلة، فيما لم تتضح على وجه الدقة المناسبة التي كان يشارك فيها الملك سلمان وقتها.