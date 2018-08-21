فيديو للداعية العريفي يثير الجدل بأول أيام عيد الأضحى

نشر الداعية السعودي محمد العريفي فيديو على حسابه في تويتر يظهر فيه وهو يشارك في ذبح وسلخ الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وغرد العريفي بعبارة “طرفٌ من ضحايانا اليوم”.

وتسبب المقطع بجدل واسع بين متابعي الداعية السعودي، حيث سأله أحدهم منتقدًا عملية الذبح “هل يجوز يا شيخ أن ترى البهيمة أختها وهي تُذبح”.

هل يجوز ي شيخ ان ترى البهيمة اختها وهي تُذبح…. — عميد القاسم (@ameedalsadi9) August 21, 2018

وأضاف آخر: “نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية”.

نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية — kouki (@ALAOUI773) August 21, 2018

وأضافت أخرى تدعى الهنوف: “جبتوا الخروف الثاني والأول قدامه حراااام المفروض غطيتىوه عشان مايشوف الدم ويتعذب”.

جبتوا الخروف الثاني والأول قدامه حراااام المفروض غطيتىوه عشان مايشوف الدم ويتعذب — الهنوف ???? (@Hoho98331735) August 21, 2018

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( فٓصٓلّ لربك وانحر )

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طرفٌ من ضحايانا اليوم ..

.. pic.twitter.com/rPMavVs5LB — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) August 21, 2018

وحتى نشر الذبح بمواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل، فالبعض على سبيل المثال يعتقد أن هذه المشاهد الدموية قد تسبب صدمة نفسية للأطفال.