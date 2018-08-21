فيديو للداعية العريفي يثير الجدل بأول أيام عيد الأضحى

فيديو للداعية العريفي يثير الجدل بأول أيام عيد الأضحى

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

نشر الداعية السعودي محمد العريفي فيديو على حسابه في تويتر يظهر فيه وهو يشارك في ذبح وسلخ الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وغرد العريفي بعبارة “طرفٌ من ضحايانا اليوم”.

وتسبب المقطع بجدل واسع بين متابعي الداعية السعودي، حيث سأله أحدهم منتقدًا عملية الذبح “هل يجوز يا شيخ أن ترى البهيمة أختها وهي تُذبح”.

وأضاف آخر: “نحن لا نذبح الأضحية الثانية إلا بعد رفع الأضحية الأولى وتنظيف المكان رفقا بالثانية”.

وأضافت أخرى تدعى الهنوف: “جبتوا الخروف الثاني والأول قدامه حراااام المفروض غطيتىوه عشان مايشوف الدم ويتعذب”.

وحتى نشر الذبح بمواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل، فالبعض على سبيل المثال يعتقد أن هذه المشاهد الدموية قد تسبب صدمة نفسية للأطفال.

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