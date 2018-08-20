فيديو نادر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز وهو يرمي الجمرات على ظهر حصانه

تداول رواد مواقع التواصل السعودية، الإثنين فيديو نادرًا يظهر فيه الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أثناء شبابه وهو يؤدي مناسك الحج.

وأعاد الناشطون نشر هذا الفيديو ضمن هاشتاغ #الملك_سلمان_في_منى مؤكدين أن الاهتمام المتواصل بمتابعة سير الخدمات المقدمة للحجيج من قبل الملوك الذين تعاقبوا على نيل شرف خدمة الحرمين الشريفين كان له الأثر البارز في تسهيل وتنظيم المناسك المقدسة.

ويظهر الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز الذي كان وقتها يشغل منصب نائب الملك في الحجاز، وهو يؤدي المناسك والعديد من الحجيج على ظهور الإبل حوله.

كما يوثق تأدية الملك الراحل شعيرة رمي الجمرات وهو على ظهر حصانه.

ويعود مصدر الفيديو النادر، لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.