بالصور.. الملك سلمان يتابع سير الخدمات المقدمة للحجيج في منى

تداول رواد مواقع التواصل السعودية، صورًا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يشرف على الخدمات المقدمة للحجاج في منى.

وقبيل غروب شمس يوم عرفة الذي أدى خلاله الحجيج الركن الأعظم، توجه العاهل السعودي إلى منى حيث تناول وجبة الإفطار وأشرف على سير العمل لخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم الفريضة.

وعبر كثير من النشطاء، عن سعادتهم بنجاح المملكة في تنظيم أمور الحج دون مشاكل تذكر، مشيدين باهتمام الملك سلمان بمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وقال حساب باسم الفيصل، “هذا هو ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين يتابع ويشرف على سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. وبين الحجاج أمير مكة ونائبه يتابعون ويشرفون وهم يؤدون مناسكهم.. يساندهم رجال أمن فيهم (القوة والإنسانية) مجتمعتين.. الله يديم علينا الأمن والأمان” ..

وقال حساب باسم عبدالله “هذه هي السعودية العظمى بقيمها ومبادئها السمحة التي يتساوى فيها الغني مع الفقير والقوي مع الضعيف تسخر إمكانياتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم بكل إخلاص ودقة وإتقان”.

اللهم احفظ مليكنا و قائد الأمة الإسلامية والعربية بعينك التي لا تنام، ولا تحرمه أجر حجاج بيتك الكرام.

#العالم_في_قلب_السعوديه

#الملك_سلمان_في_منى pic.twitter.com/hgVc7GIAoN — مرزوق اليزيدي (@m_wiw77) August 20, 2018

#الملك_سلمان_في_مني

هذا هو ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين يتابع ويشرف على سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ..

وبين الحجاج امير مكة ونائبه بين يتابعون ويشرفون وهم يؤدون مناسكهم ..

يساندهم رجال أمن فيهم ( القوة والانسانية ) مجتمعتان ..

الله يديم علينا الامن والامان .. pic.twitter.com/nD8629JbV3 — الفيصل (@alfeesal26) August 20, 2018

وتجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات اليوم الإثنين في ذروة موسم الحج ثم بدأوا التوجه إلى مزدلفة استعدادًا للمراحل الأخيرة من المناسك.

وأمضى الحجاج الليلة الماضية بملابس الإحرام البيضاء في مخيمات في نطاق الجبل الذي وقف عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلقي خطبة الوداع.

وبالحافلات أو سيرًا على الأقدام، انضم إليهم قبل الفجر من الحجيج من أمضوا الليلة السابقة في مشعر منى على مسافة غير بعيدة، بينما قامت قوات الأمن بتوجيه حركة المرور وحلّقت طائرات الهليكوبتر وطائرات الاستطلاع المسيرة.