حجاج بيت الله الحرام يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى‎ (فيديو)

تجمع الحجاج المسلمون منذ صباح اليوم الاثنين على صعيد عرفات عشية عيد الأضحى لأداء أهم أركان مناسك الحج.

وبدأ الحجاج ليلا بالتوجه إلى عرفات من مشعر منى الذي يبعد نحو 10 كيلومترات، بعدما أدوا الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروى.

#فيديو || توافد الحجاج على جبل عرفات pic.twitter.com/03Gt1qxDp7 — جريدة 25 فبراير (@25FebNews) September 11, 2016

ويؤدي أكثر من مليوني مسلم، بحسب الأرقام الرسمية، وصلوا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة غرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم.

وبعد الوقوف في عرفة، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

ويشكل الحج تحديًا لوجستيًا كبيرًا للسلطات التي أعلنت الجمعة أنها مستعدة لتأمين حسن سيره.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة “حج ذكي” يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورًا بمناسك الحج.

تطبيق الحج الذكي يتميز بالعديد من المميزات التي تخدم الحاج مثل الموقع الجغرافي لحدود الحرم والطرقات والفنادق والمطاعم و٥ الاف موقع ميداني،متوفر بعدة لغات،ويساعد على تحديد مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة ويمكن استخدامه للملاحة الداخلية داخل الحرمين.https://t.co/HqQpKPEJgz pic.twitter.com/HYDcsTplfE — سعوديون في أمريكا (@saudiinusa) August 18, 2018

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق “أسعفني” لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق “مناسكنا” للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية.

وشهدت مكة المكرمة ليلة أمس أحوالاً جوية صعبة، حيث اشتدت الرياح وتساقطت الأمطار بغزارة، غير أنها استقرت بعد ذلك لتصبح الأجواء حارة.

#مكه_الان ????

لحظة إطلاق النداء بإخلاء المخيمات في مزدلفة خلال العاصفة التي أثرت عليهم مساء اليوم pic.twitter.com/3X8BmSTEvb — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 19, 2018