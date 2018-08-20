بالصور.. الرياح تزيل ستار الكعبة وتكشف عن أحد أسرارها

بالصور.. الرياح تزيل ستار الكعبة وتكشف عن أحد أسرارها

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

كشفت الرياح القوية التي ضربت الحرم المكي ليل الأحد/الاثنين، واحداً من أسرار الكعبة المشرفة التي يغطيها ثوبها الأسود المذهب الشهير، والذي طار بفعل الرياح مظهراً جدران بيت الله الحرام في مشهد نادر.

وظهر في أحد جدران الكعبة المشرفة، بعد أن تطاير ثوبها الأسود بفعل الرياح، باباً لها قد تم إغلاقه بشكل دائم من خلال بناء جدار مكانه، لتبقى بعض آثار ذلك الباب شاهداً عليه.

ولفتت تلك الآثار، كثيرا ممن شاهدوا الصور والفيديوهات الكثيرة للكعبة المشرفة بمظهرها النادر من دون ستار، لتدور تساؤلات كثيرين حول قصة الباب وليجدوا بدورهم إجابات لدى مهتمين بتاريخ الكعبة المشرفة والحرم المكي.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي انشغل مدونوها بتأثير الرياح على ستار الكعبة أعاد كثير من المدونين المختصين في التاريخ، قصة الباب الذي بناه عبدالله بن الزبير بن العوام بعد مبايعته في مكة المكرمة عام 64 هجرية، قبل أن يتم إغلاق الباب بشكل نهائي في العهد الأموي.

ومنذ ذلك الحين، بقي الباب مغلقاً، وبقيت آثاره في جدار الكعبة رغم الترميمات والتحسينات التي طالت بناء الكعبة والحرم المكي ككل في الحقب السابقة.

وتسبب فك أجزاء من ثوب الكعبة المشرفة يوم الأحد تمهيداً لنزعه بالكامل فجر اليوم الاثنين، في ارتخائه على مايبدو، قبل أن تحركه الرياح القوية وتكشف أجزاء الكعبة المشرفة.

ومن النادر أن تظهر الكعبة المشرفة من دون ثوبها الأسود المذهب المعتاد، إذ تتم عملية استبدال الثوب القديم بالثوب الجديد بشكل تدريجي يحل فيه ثوب مكان الآخر دون الكشف عن جدران الكعبة.

وتضرب عاصفة مطرية مصحوبة بالرياح، المشاعر المقدسة، بينما يتواجد نحو مليوني حاج بدأوا بالصعود إلى جبل عرفات مع ساعات فجر اليوم الاثنين لأداء ركن الحج الأعظم.

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