السعودية تحذر الحجاج من قوة الرياح فوق جبل عرفة‎

وجهت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية، تحذيراً لحجاج بيت الله الحرام، من الرياح العاصفة التي بدأت تضرب مكة المكرمة حالياً خلال تواجدهم على جبل عرفات طوال ساعات، اليوم الاثنين، لأداء الركن الأعظم من مناسك موسم الحج.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الهيئة الحكومية قولها إنها “تنبه حجاج بيت الله الحرام من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح”. في إشارة لجبل عرفات الذي سيمضي فيه نحو مليوني حاج يوم الاثنين.
كما قالت الهيئة في أحدث توصيف للحالة الجوية في المشاعر المقدسة عقب موجة أمطار غزيرة بدأت مع غياب شمس يوم الأحد، إن سرعة الرياح في المشاعر بلغت 85 كيلو متر في الساعة، وأمطار عرفة تبلغ 20ملم وهي متفرقة على منى والعاصمة المقدسة”.
وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيئة لهطول الأمطار حتى غد على المشاعر المقدسة ، متوقعةً أن تصل درجات الحرارة على مشعر عرفة إلى ما بين الـ 42 و47 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: الفرصة مهيئة لهطول الأمطار حتى غداً على المشاعر المقدسة. #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #نرصد_ونحمي #حج1439هـ #على_مدار_الساعة #مكة_الآن pic.twitter.com/q9jIbvVLYw
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 19, 2018
وحدثت الهيئة توصيفها وتوقعاتها للطقس في المشاعر المقدسة، وقالت إنها تتوقع وتنبه من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.
تنبيه – #منطقة_مكة_المكرمة – #الطائف
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/3CISosR75G
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 19, 2018
وقال الدفاع المدني السعودي إن الرياح التي هبت مساء أمس الأحد على المشاعر المقدسة، نتج عنها إثارة بعض الأتربة والغبار مع هطول أمطار خفيفة على مشعر عرفات، لَم ينتج عنها، أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأن فرق الدفاع المدني باشرت بتصويب بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وأعادتها إلى وضعها الطبيعي.
الدفاع المدني : اتخذنا كافة التدابير الوقائية، والأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة . pic.twitter.com/LDQQqhjTHg
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 19, 2018
كما أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، أن الحجاج في منى لم يتأثروا بالعاصفة المطرية التي ضربت المشاعر مساء الأحد، وقال من داخل غرفة القيادة والسيطرة في مشعر “منى” “حالة الحجاج مطمئنة ولا حوادث تذكر نتيجة الحالة الجوية ولله الحمد”.
ويعمل نحو ربع مليون موظف ومتطوع مدني وعسكري على تأمين موسم الحج الحالي، موزعين على قطاعات أمنية وخدمية تعمل بشكل منسق، بما فيها فرق للدفاع المدني والإسعاف منتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة.
ويحظى موسم الحج بمتابعة عالمية، بوصفه واحداً من أكبر التجمعات الدينية في العالم، فيما يتابع ذوو مليوني حاج من مختلف دول العالم، تفاصيل أداء المناسك والاطمئنان على سلامة الحجاج.
#مكه_الان الله يقبل طاعاتهم وطاعتنا pic.twitter.com/j4qWjgldFu
— شاري شاري 25k (@sharishariksa) August 19, 2018
#مكه_الان
الرياح القوية قبل قليل تحرك أستار الكعبة ..
وقد تم فك خياط السترة تمهيداً لتغييرها صبيحة غداً بإذن الله تعالى ..
ويظهر علامة وحدود باب الكعبة الثاني الذي أغلقه الحجاج بن يوسف .. نوادر من التاريخ ???? pic.twitter.com/Zrsuraydzl
— Ahmed (@Ahmed11ghamdi11) August 19, 2018