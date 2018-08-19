السعودية تحذر الحجاج من قوة الرياح فوق جبل عرفة‎

وجهت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية، تحذيراً لحجاج بيت الله الحرام، من الرياح العاصفة التي بدأت تضرب مكة المكرمة حالياً خلال تواجدهم على جبل عرفات طوال ساعات، اليوم الاثنين، لأداء الركن الأعظم من مناسك موسم الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الهيئة الحكومية قولها إنها “تنبه حجاج بيت الله الحرام من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح”. في إشارة لجبل عرفات الذي سيمضي فيه نحو مليوني حاج يوم الاثنين.

كما قالت الهيئة في أحدث توصيف للحالة الجوية في المشاعر المقدسة عقب موجة أمطار غزيرة بدأت مع غياب شمس يوم الأحد، إن سرعة الرياح في المشاعر بلغت 85 كيلو متر في الساعة، وأمطار عرفة تبلغ 20ملم وهي متفرقة على منى والعاصمة المقدسة”.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيئة لهطول الأمطار حتى غد على المشاعر المقدسة ، متوقعةً أن تصل درجات الحرارة على مشعر عرفة إلى ما بين الـ 42 و47 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

وحدثت الهيئة توصيفها وتوقعاتها للطقس في المشاعر المقدسة، وقالت إنها تتوقع وتنبه من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وقال الدفاع المدني السعودي إن الرياح التي هبت مساء أمس الأحد على المشاعر المقدسة، نتج عنها إثارة بعض الأتربة والغبار مع هطول أمطار خفيفة على مشعر عرفات، لَم ينتج عنها، أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأن فرق الدفاع المدني باشرت بتصويب بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وأعادتها إلى وضعها الطبيعي.

الدفاع المدني : اتخذنا كافة التدابير الوقائية، والأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة . pic.twitter.com/LDQQqhjTHg — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 19, 2018

كما أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، أن الحجاج في منى لم يتأثروا بالعاصفة المطرية التي ضربت المشاعر مساء الأحد، وقال من داخل غرفة القيادة والسيطرة في مشعر “منى” “حالة الحجاج مطمئنة ولا حوادث تذكر نتيجة الحالة الجوية ولله الحمد”.

ويعمل نحو ربع مليون موظف ومتطوع مدني وعسكري على تأمين موسم الحج الحالي، موزعين على قطاعات أمنية وخدمية تعمل بشكل منسق، بما فيها فرق للدفاع المدني والإسعاف منتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة.

ويحظى موسم الحج بمتابعة عالمية، بوصفه واحداً من أكبر التجمعات الدينية في العالم، فيما يتابع ذوو مليوني حاج من مختلف دول العالم، تفاصيل أداء المناسك والاطمئنان على سلامة الحجاج.