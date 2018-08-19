بالفيديو.. مضاربة جماعية وعمليات دهس متعمدة في الدوادمي السعودية

تداول رواد مواقع التواصل في السعودية، مقطع فيديو يوثق اندلاع شجار جماعي في محافظة الدوادمي السعودية، بين عدة أشخاص تخلله عمليات دهس متعمد.

ويظهر الفيديو الملتقط مساء يوم الأحد، حدوث اشتباك عنيف، بينما كانت سيارة تحاول دهس عدة أشخاص مشاركين بالمضاربة، ونجحت في دهس شخصين بعد عدة محاولات.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التحقق من صحة الفيديو وأسباب ذلك الشجار.

وأثار المقطع سخطًا واسعًا، وسط مطالبات بتحديد هوية الأشخاص المشاركين بالشجار، لا سيما قائد السيارة التي نفذت عمليات الدهس المتعمد.