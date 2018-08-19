أب في السعودية يعنف بناته بوحشية ووزارة العمل تعلق‎ (فيديو)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، فتح تحقيق في مقطع فيديو لأب يعنف بناته، تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأسبوع الماضي.

ويظهر المقطع، الذي أشارت الوزارة إلى أنه التقط في مدينة تبوك، شمالي السعودية، الأب وهو يحمل عصا في أحد غرف المنزل ويستعد لضرب بناته، اللواتي بدا عليهن الذعر وبدأن بالبكاء خوفًا من عقاب والدهن، الذي لاحظ أن إحداهن تقوم بتصويره ولم يعبأ بهذا الأمر.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” إن وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لها في منطقة تبوك باشرت التحقيق في المقطع قبل أسابيع.

وأضافت: “يجري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء”.