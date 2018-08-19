حقيقة فيديو إعدام السعودية إسراء الغمغام

تداول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قطرية وعربية محسوبة على إيران، مقطع فيديو، زاعمين أنه يوثّق لحظة إعدام مَن سمّوها الناشطة السعودية إسراء الغمغام.

فيديو يوثق لحظة اعدام الناشطة السعودية

اسراء الغمغام بطريقة بشعة وهى تصرخ وتقول أنا ماقتلت حد ، حكم عليها بالإعدام بسبب تغريد تطالب فيها بحقوق بسيطة pic.twitter.com/Tx4o03WjeB — ابن سومر (@Ameerrtr) August 18, 2018

لكن بتحر بسيط من “إرم نيوز” لحقيقة المقطع، تبين أنه يعود إلى واقعة تنفيذ حكم القصاص في المرأة البرماوية ليلى بنت عبدالمطلب وهي حادثة شهيرة في السعودية.

الغريب أيضًا أن ناشطين تداولوا زمان ومكان تنفيذ حكم الإعدام بحق الغمغام، مرددين على لسانها آخر ما قالته قبل قتلها، ليتضح، أن كل هذا مجرد إشاعات، متعلقة بفيديو المرأة البرماوية.

وتعود قصة الفيديو المتداول على أنه لإسراء الغمغام، إلى تنفيذ وزارة الداخلية السعودية حكم القصاص والقتل تعزيرًا في يناير عام 2015 بحقّ سيدة برماوية، بعد مصادقة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة العامة، والقاضي بقتلها، وذلك بعد تعذيبها لطفلة زوجها البالغة من العمر سبعة أعوام بطرق لا إنسانية وفض عذريتها، بعصا مكنسة دون رحمة أو شفقة؛ ما أدى إلى وفاتها.

ونفذ الحكم في ساحة تنفيذ أحكام القصاص القريبة من مسجد السيدة عائشة في مكة المكرمة، وتم تصوير تنفيذ حكم القصاص على الجانية وسط تعالي صرخاتها قبل القيام بضرب عنقها وتنفيذ الحكم عليها، فيما طالب نشطاء بمحاسبة مصور الفيديو الذي تجاهل توجيهات وزارة الداخلية بمنع تصوير مثل تلك الأحكام.

وتبين أنّ المصور أحد رجال الأمن المعنيين بمهام التنظيم، وتم التحقيق معه، كما تم إخضاعه لمحاكمتين: الأولى مسلكية عسكرية، والثانية شرعية بعد إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة بتغيير ساحة تنفيذ أحكام القصاص القريبة من مسجد السيدة عائشة؛ كون وجودها بجوار المسجد الذي يرتاده المعتمرون والزوار قد يصدم الكثيرين، وتحديدًا الزوار من خارج المملكة الذين قد لا يعرفون الكثير عن أحكام القصاص.