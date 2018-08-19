ما حقيقة اعتقال برجس البرجس؟

رفض مصدر سعودي مسؤول التعليق على ما تردد من أنباء عن توقيف سلطات المملكة للكاتب والمحلل الاقتصادي برجس البرجس.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” رافضًا الكشف عن هويته إن مثل هذه الحالات هي مسؤولية الجهات الأمنية والقضائية وحدها وستقوم في الوقت الذي تراه مناسبًا في توضيح كامل ما يتعلق بهذا الأمر وغيره كما يحدث على الدوام.

وكانت حسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قطرية وإير انية قد تناقلت خلال الساعات الماضية أنه جرى توقيف البرجس، وهو كاتب مقالات بعدد من الصحف السعودية ويصف نفسه بأنه “مستشار سابق بالتخطيط الاستراتيجي في أرامكو، متفرغ حاليًا، استشارات هندسية، إدارة أعمال عليا واقتصاد”.