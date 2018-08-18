السعودية.. بطل مقطع “#دق_على_عمتك” يكشف التفاصيل

قال رجل الأمن السعودي الرقيب مشعل خلف السيالي، الذي ذاع صيته عبر فيديو ووسم “#دق_على_عمتك”:إن الموقف الاستفزازي الذي تعرّض له من قبل مواطن كان أثناء “عمله على فك الاختناق المروري وسط الزحام في محيط الحرم المكي، في ظل وجود عدد كبير من الحجاح”.

وكان الرقيب “السيالي” قد تعرَّض لموقف استفزازي من قبل مواطن في العقد الرابع من العمر عندما طلب منه إبراز هويته ورفض، نظير مخالفته ووقوفه في منطقة حجاج.

ونقلت “العربية نت” عن الرقيب السيالي قوله:”إن المواطن قام بتصرفات استفزازية، بينما كانت ابنته تصور الحوار ليبدأ المواطن بالتلفظ، فيما طالبته بتطبيق النظام فقط، واتضح أن ابنته وزوجته في السيارة، ونحن كرجال أمن لم نتعامل مع العنصر النسائي الموجود في السيارة مطلقًا، في الوقت الذي قامت فيه الأسرة بنشر مقطع الفيديو، وكانت تريد أن تثبت وجود ظلم وإثارة الرأي العام، واتضحت الحقيقة ولله الحمد”.

وأضاف أن “الموقف يظهر مخالفة مرورية للمواطن، إضافة إلى التشهير والتصوير لرجال الأمن بغير وجه نظامي، الأمر الذي أدى لوصوله إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وشدَّد الرقيب السيالي قائلًا:”نحن تربينا على احترام الآخرين، والتمسك بالحلم، والصبر، والحكمة، وهذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة في التعامل مع مثل هذه المواقف، ووزارة الداخلية حريصة على التعامل الطيب والأمثل مع كل المواقف، خاصة في مثل هذه الأيام”.

ووجه “السيالي” رسالة إلى المواطن بمراعاة عدم استفزاز رجال الأمن، وإشغالهم عن أداء عملهم المناط بهم، عبر الحديث والتصوير.

وقال:”ما يهمنا هو راحة الحجاج وسلامتهم، عبر تطبيق الأنظمة والخطط المرسومة من القيادات العليا، مع ضرورة تطبيق النظام”.

وأوضح أنه لم يستغرب من انتشار المقطع، قائلًا:”نحن نؤدي واجبنا بما تمليه علينا أمانتنا، وتعاليم وزارة الداخلية، المبنية على تعاليم ديننا الحنيف، ولابد من الصبر عند التعامل مع مثل هذه المواقف، وهناك جهات حكومية مختصة هي التي تتولّى تلك المحاسبة على تلك المواقف بحسب الأنظمة، ونحن نواصل العمل على رعاية الحجاج، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وفقًا لتوجيهات ولاة أمرنا”.

تحول إلى بطل

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير تحت وسم “#دق_على_عمتك “.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة مواطن التهرب من مخالفة مرورية، ومحاولته قلب القضية لصالحه بالصراخ، وإحداث ضجة، إلا أن رجل الأمن تصرف معه بكل هدوء، وأصر على أن يبرز السائق رخصة القيادة.

#دق_على_عمتك ممارسة هذه السلوكيات في هذا المقطع هي نتيجة طبيعية لحجم استعداء السلطة الذي يمارسه الكثير في عالم تويتر … ظنوا أن السلطة تستجيب لهم … فكانت عليهم pic.twitter.com/vTQfKLFdIC — حسين بن باني (@hussein1462) August 17, 2018

يذكر أن الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين على الرقيب مشعل خلف السيالي، وأحالتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم، بناءً على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة في المملكة تحوّل السيالي إلى بطل.