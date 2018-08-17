الإطاحة بأطراف “مشاجرة الموت” في السعودية (فيديو)

تمكنت شرطة محافظة أبو عريش في المملكة العربية السعودية من تحديد هوية أشخاص تورطوا في مشاجرة وتم إلقاء القبض عليهم، بعد مصرع شاب قبل وصوله إلى المستشفى، اذ تم نقله من موقع المضاربة التي وقعت في مجمع تجاري بالمحافظة.

وقالت مصادر لصحيفة “سبق” المحلية، إن المشاجرة بدأت عندما وقع خلاف بين شابين وآخر؛ بسبب إغلاق الشابين الطريق بمركبتهما من نوع “كريسيدا”.

وبينت المصادر أن الشاب المتوفى حاول الفرار من العراك، إلا أن الآخرَينِ استوقفاه وأنزلاه من المركبة بالقوة وأوسعاه ضربًا، وفقًا لمقطع فيديو وثق المشاجرة.

وأضافت أن شقيق الشابينِ المعتديينِ لحق بهما برفقة شاب آخر، في حين سقط المجني عليه متأثرًا بإصاباته وتم نقله إلى المستشفى وتوفي.

وأوضحت المصادر أن بلاغًا ورد للشرطة عن شاب متوفى مع وجود شبهة جنائية بوفاته، إذ ظهرت عليه آثار بعض الكدمات في الظهر، وآثار عراك على الملابس دون وجود إصابات خطيرة.

وتمكنت التحريات من تحديد هوية المتهمين وكشف موقع العراك، ثم إلقاء القبض على المتورطين في المشاجرة.

وأظهرت معلومات أن المجني عليه كان متوجهًا آنذاك إلى عمله.