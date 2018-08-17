السعودية تقدم 100 مليون دولار لمشاريع في شمال شرق سوريا

المصدر: ا ف ب

قالت السعودية، اليوم الجمعة، إنها قدمت مساهمة تبلغ 100 مليون دولار لصالح “مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية”، ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا.

وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن هذه المساهمة تعد الأكبر، حتى الآن، لصالح هذه المناطق التي تسيطر عليها حاليًا قوات تدعمها الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

وأضاف البيان، أن “المساهمة هي امتداد لعهد قطعته السعودية خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي الذي عُقد في بروكسل، في 12 تموز/ يوليو 2018”.

واعتبر البيان، أن “هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مثل مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو داعش”، وذلك “في مجالات: الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل (الطرق والجسور الرئيسية) وإزالة الأنقاض”.

وأكد البيان على أهمية “شراكة المملكة الوثيقة مع الولايات المتحدة والتحالف العالمي”.