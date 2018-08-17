رجل الأمن السعودي “جمعان” يكشف تفاصيل قصة منح حذائه لحاجة مسنة

كشف رجل الأمن السعودي جمعان الصبياني، والذي قدم حذاءه لحاجة باكستانية، أن ما قام به يفعله كل رجل أمن ومواطن سعودي، فهو جزء من أخلاقهم وتربيتهم.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، قال الصبياني (وهو من قوة أمن الحرم)، إنه “بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، وأثناء توجهه للمنزل، لفت نظره شخص يحاول ربط حذاء والدته، واعتبر الأمر في البداية عاديًا، لكنه لاحقًا لاحظ أن الحذاء الذي يحاول الحاج الباكستاني إصلاحه ليس حذاء، بل قطعة كرتون لا تقي المسنة من حرارة الأرض”.

وتابع، أنه تقدم حينها وخلع حذاءه وقدمه لها، ورغم محاولات المسنة الرفض، لكنه أصر على أن تخلع حذاءها الكرتوني وترتدي حذاءه.

وشدد الصبياني، على أن “ما فعله يقوم به كثير من الشباب السعودي للحجيج، والهدف منه إعلاء الأخلاق الإسلامية”.

وأضاف: “اتجهت إلى سيارتي، وبعد الوصول إلى البيت تفاجأت بعدد من الرسائل والاتصالات من بعض الزملاء يستفسرون، هل أنا صاحب المقطع؟ فأخبرتهم بعدم معرفتي بأن المقطع تم تصويره”.

وأكد الصبياني اعتزازه الشديد بإشادة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل به، وذلك خلال مؤتمر صحفي. كما قام بتكريمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، مشيدًا بسلوك رجل الأمن الإنساني.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل أمن يظهر فيه وهو يقدم حذاءه لحاجة مسنة، نال إشادة وإعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على ردة الفعل هذه.