السعودية تصرف رواتب هذه الفئة قبل العيد

ارتفعت آمال ملايين الموظفين المدنيين والعسكريين في السعودية، بصرف رواتبهم عن شهر أغسطس/آب الحالي، قبيل عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الثلاثاء القادم، بعد أن أقدمت المؤسسة العامة للتقاعد على خطوة مماثلة.

وأودعت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، مبالغ المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس/آب، البالغة نحو 6.4 مليار ريال في حسابات 890 ألف مستفيد من خدماتها، بدلًا من موعد الصرف الشهري الثابت في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

ولم تعلن وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية أو القطاعات العسكرية عن تغيير في موعد صرف رواتب المنسوبين لها، والمقررة في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، والذي سيصادف أول يوم دوام رسمي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

لكن كثيرًا من موظفي السعودية المدنيين والعسكريين، يتوقعون في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلًا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإصدار أمر بتقديم موعد الصرف قبل العيد.

ويتصدر ترقب قرار بشأن رواتب أغسطس، اهتمامات المدونين السعوديين في مواقع التواصل، وسط انتشار كثير من الشائعات عن تقديم موعد الصرف، فيما امتنعت عدة جهات رسمية عن الرد على تساؤلات موظفين سعوديين، وردت على حساباتها في مواقع التواصل.

وكثيرًا ما يتم تغيير موعد صرف الرواتب في عيدي الفطر والأضحى، بحيث يتم صرفهما قبيل حلول تلك الأعياد؛ بهدف توفير سيولة للسكان تمكنهم من شراء مستلزمات المناسبة.

@AlRajhiBankCare

تم تقديم رواتب شهر اغسطس ؟ — جيدﯙ،⁵ᴼ⁵6 ‹̵ا¹3♬???????? (@mjid_sr) August 15, 2018

هل هناك نية لدى المؤسسة لصرف راتب شهر أغسطس ٢٠١٨م مبكراً أسوةً بما قامت به المؤسسة العامة للتقاعد؟ حيث أنها أعلنت عن تقديم موعد صرف رواتب مستفيديها ليصبح يوم الخميس ٨/١٦، و ذلك مراعاةً لأحتياجات المستفيدين في شهر ذي الحجة

#هلال_ذو_الحجه — رايف العتيبي ???? (@asd5111) August 13, 2018

????تنويه

متابعينا الأعزاء : مايتداول حاليا تحت #هاشتاق #الرواتب عن تقديم #الراتب لشهر #اغسطس هو منشور متداول عبر تطبيق #واتساب ويرجع لاحد الوزارات لدولة #الكويت .. لا حد يدرعم | فالكم التقديم ???? pic.twitter.com/DXglUeG5ID — موعد الراتب (@Salary_Date) August 11, 2018