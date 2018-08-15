السعودية تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ “عمل إرهابي” في منطقة “البكيرية” (صورة وفيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اعتقال مواطن حاول تنفيذ “عمل إرهابي” في منطقة “البكيرية”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، إن “الجهات الأمنية اعتقلت المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي، بناء على ما توفر لديها من معلومات عن تبنيه لفكر تنظيم داعش ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي”.

وأضافت أنه “عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر الأربعاء، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار”.

وتابعت: “جرى لاحقًا تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقًا النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل”.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه “جرى نقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بسوء”.

وعُثر بحوزة فواز الحربي على سلاح رشاش و359 طلقه نارية حية، إضافة إلى مسدسين، و30 طلقة نارية مسدس.

وانتشرت صور وفيديوهات توثق جانبًا من العملية الأمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها المهاجم ممدًا على الأرض وغارقًا بدمه، فيما قالت تقارير إعلامية إنه فارق الحياة.

ونشر مغردون سعوديون في موقع “تويتر” مقطع فيديو يتحدث فيه شاب، قالوا إنه الحربي ذاته، يبايع فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

#شعورك_الان_في_تويته هذا الداعشي اللي قتل في البكيريه اليوم خسران دين ودنيا pic.twitter.com/inNa0GeNYO — ????????سعودي وكفى???????? (@tfgh1418) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وتضاف العملية الأمنية في البكيرية، لمداهمات واشتباكات تقع بين فترة وأخرى، في مناطق المملكة المختلفة، حيث يلاحق رجال الأمن مطلوبين أمنيين ينتمون لجماعات مسلحة.