وليُّ العهد السعودي يهنئ عمران خان هاتفيًا لانتخابه رئيسًا لوزراء باكستان

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، برئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان، وهنّأه بمناسبة انتخابه للمنصب الجديد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية التي أوردت الخبر إن “خان” عبّر بالمقابل لمحمد بن سلمان عن شكره على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف الجوانب.

واختار عمران خان زيارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم بزيارتهما رسميًا بعد فوز حزبه “حركة الإنصاف” في انتخابات المجلس الوطني.